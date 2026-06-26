Asaltan almacén fiscal en Heredia: amordazan a los guardas y se llevan varios carros

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga un asalto ocurrido en un almacén fiscal ubicado en La Valencia de Heredia.

El hecho se registró durante la madrugada del jueves. Los responsables lograron llevarse varios vehículos.



De acuerdo con la información brindada por el OIJ, el asalto ocurrió a las 2 a. m. Un grupo de sujetos rompió una tapia para ingresar al inmueble. Luego amordazaron a los dos oficiales de seguridad que custodiaban el lugar.



Tras ingresar al almacén, los sospechosos sustrajeron varios vehículos. Las autoridades aún no han determinado cuántos automóviles fueron robados. Tampoco se conoce la cantidad de personas que participaron en el asalto.



Agentes judiciales realizaron la inspección del sitio durante la madrugada. La empresa afectada presentó la denuncia correspondiente.



El caso permanece en investigación.