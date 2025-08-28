“¡Arriba las manos!”: Vea cómo policías de Escazú detienen a chofer manejando contravía

Las cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal de Escazú (PME) evidenciaron el momento cuando se da persecución y se detiene a un hombre, quien, al parecer, conducía bajo los efectos del licor en el centro del cantón.

En el video adjunto se ve cuando el carro gira contravía justo frente a una patrulla del cuerpo policial. De inmediato, los oficiales lo siguen y muestran cómo el chofer comete varias violaciones a la Ley de Tránsito hasta que lo logran detener (ver video adjunto).

“¡Apague el vehículo, arriba las manos! Salga del carro rápido”, le dice la oficial.

“Estaba bajo los efectos del licor, no atendía ni entendía indicaciones. Después de ser sangrado en el hospital, las pruebas evidencian el estado etílico”, posteó la PME en su cuenta oficial de Facebook.

Luego de que fue detenido, el hombre fue dejado en celdas judiciales a la orden de la Fiscalía para el respectivo trámite.