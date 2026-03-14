Arrestan a sospechoso de asesinar a hombre en gimnasio de Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fuerza Pública, detuvo este viernes a un hombre de apellido Calderón, señalado como sospechoso de participar en el homicidio de un hombre dentro de un gimnasio en Cartago.

La captura se realizó la tarde de este viernes en el sector del dique de La Mora, en Cartago.

Según explicó Michael Soto, director interino del OIJ, el sujeto es investigado por estar vinculado con el asesinato de un hombre de apellido Araya, ocurrido el pasado 9 de febrero dentro de un gimnasio, un caso que generó gran conmoción nacional ya que, además, quedó grabado en varias cámaras de seguridad.

Durante el operativo se decomisaron dos armas de fuego, las cuales serán analizadas para determinar si fueron utilizadas en el asesinato de Araya. De acuerdo con la investigación, Calderón pudo ser el que conducía la motocicleta utilizada en el ataque.

Soto indicó que este crimen estaría relacionado con disputas territoriales en la provincia de Cartago y que el detenido sería parte del grupo conocido como Los Marujas, señalado como responsable de la muerte de Araya.

El director aseguró que se continuará trabajando en conjunto con la Fuerza Pública y la Policía Municipal para recuperar la tranquilidad y reducir los índices de violencia en la provincia.