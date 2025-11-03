Arrestan a quinceañero en moto, sin licencia y vestido de policía de Tránsito

Un adolescente de 15 años fue detenido por la Fuerza Pública en Liberia, Guanacaste, luego de ser sorprendido conduciendo una motocicleta, sin licencia y portando un chaleco reflectivo con las inscripciones “Policía” y “Tránsito”.



Los hechos ocurrieron este domingo a la 1 a. m., cuando los oficiales realizaban un operativo de control en las inmediaciones de los semáforos frente al restaurante McDonald’s, en el centro del cantón.

"Cuando los oficiales notaron la vestimenta del menor, procedieron a interceptarlo y verificar su documentación. Tras coordinar con el fiscal de turno, se ordenó la aprehensión del joven, quien fue remitido a la Fiscalía Penal Juvenil", indicó Seguridad Pública.

El menor puede enfrentar cargos por uso indebido de insignias policiales.



Además, las autoridades confirmaron que el adolescente no poseía licencia de conducir y que la motocicleta que manejaba tenía los derechos de circulación vencidos, razón por la cual fue decomisada por la Policía de Tránsito.