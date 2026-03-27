Arrestan a policías sospechosos de exigir dinero a ticos para cruzar con compras de Panamá a Sixaola

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos la noche de este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Bribrí como sospechosos del delito de concusión.



Los detenidos son dos hombres de apellidos Quirós, de 27 años, y Velázquez, de 20 años. La aprehensión se realizó tras una investigación iniciada por hechos ocurridos en el sector de Sixaola.



De acuerdo con el informe preliminar, un grupo de personas regresaba hacia Costa Rica luego de realizar compras en la zona, cuando presuntamente fueron abordados por los oficiales. Según la denuncia, los policías les habrían solicitado dinero a cambio de permitirles continuar con su trayecto y pasar con las mercancías adquiridas.



Ante la falta de efectivo, una de las personas afectadas habría realizado una transferencia mediante SINPE por un monto de 20 mil colones a uno de los oficiales, quien figura entre los detenidos.



Posteriormente, los afectados se encontraron con un oficial de la Policía de Fronteras, a quien informaron sobre lo ocurrido. El caso fue remitido al Ministerio Público, que ordenó al OIJ de Bribrí iniciar las diligencias correspondientes.



Tras la investigación, se procedió con la detención de los sospechosos, quienes quedaron a las órdenes del Ministerio Público, entidad que determinará su situación jurídica.

Guabito, el destino de compras libre de impuestos para costarricenses

La comunidad fronteriza de Guabito, ubicada en Panamá y colindante con Sixaola en Limón, se ha posicionado en los últimos años como un atractivo centro de compras libre de impuestos para ciudadanos costarricenses, quienes cruzan la frontera en busca de productos a precios competitivos.



Ropa, tecnología, calzado, perfumería y licores figuran entre los artículos más demandados por los visitantes ticos, quienes encuentran en este punto comercial una amplia oferta y facilidades de acceso. El dinamismo económico de la zona ha ido en aumento con grandes centros comerciales, impulsado tanto por el flujo constante de compradores como por el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza.



El auge comercial de Guabito se sustenta en el Convenio de Cooperación Fronteriza entre Costa Rica y Panamá (Ley 7518/1995), así como en el Acuerdo Marco de Control Integrado firmado en 2017. Estos instrumentos han permitido agilizar el tránsito de personas y mercancías, además de promover el turismo binacional.



A este escenario se suma la inauguración en 2022 del Puente Binacional sobre el río Sixaola, una obra clave que ha mejorado significativamente la conectividad entre ambos países. Gracias a estas condiciones, los costarricenses pueden ingresar a Guabito principalmente utilizando su cédula de identidad, lo que facilita las visitas cortas orientadas a las compras.

