Árbol cae y mata a hombre de 55 años en Pérez Zeledón

Un mortal accidente se registró durante la tarde de este miércoles en Pérez Zeledón, luego de que un hombre muriera tras la la caída de un árbol que lo impactó.

Los hechos ocurrieron a la 1:20 p.m. en la localidad de San Pedro.



De acuerdo con el reporte preliminar brindado por la Cruz Roja Costarricense, el hombre, de 55 años, se encontraba en la zona cuando fue impactado por el árbol, en circunstancias que aún no han sido determinadas.



Tras recibir la alerta, los equipos de respuesta se desplazaron al sitio y procedieron a valorar al paciente a su llegada. No obstante, pese a la intervención de los paramédicos, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos de vida.



El caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial.

