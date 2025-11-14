Árbol cae sobre trabajador que removía material en Ruta 32

Durante la mañana de este viernes, un árbol cayó sobre un trabajador que realizaba obras de remoción y limpieza de material en el kilómetro 31 de la Ruta 32, sector Zurquí.

La emergencia fue reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a las 10 a. m.



La Cruz Roja Costarricense informó que una vez recibida la alerta enviaron al sitio recursos especializados y varias ambulancias para la atención del incidente.

"En el lugar, los socorristas abordaron a un hombre adulto que era trasladado en un vehículo particular. El paciente fue estabilizado y trasladado de inmediato en condición urgente a un centro médico.

"De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre habría sido impactado por un árbol que cayó sobre la carretera mientras se realizaban trabajos en la zona", indicó la institución.

La Ruta 32 cumple este viernes 12 días de estar cerrada por derrumbes en el kilómetro 31, debido a las lluvias, así como la presencia de una peligrosa roca que ya fue dinamitada. Hasta este momento, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desconoce cuándo se dará su apertura.

