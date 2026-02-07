Árbitros que viajaban en moto a cubrir partido mueren en violento accidente en Pérez Zeledón

Dos árbitros fallecieron la tarde de este viernes tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Tinamastes, en Pérez Zeledón, mientras se desplazaban en motocicleta para cubrir un encuentro deportivo.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a las 4:35 p.m., cuando se produjo una colisión entre una motocicleta y un camión.

"En el sitio falleció Sebastián Garro Bonilla, de 38 años, conductor de la motocicleta. El acompañante, Yeudy Rojas Mora, de 37 años, fue trasladado en condición crítica al hospital Escalante Pradilla, donde fue declarado fallecido a las 7:40 p.m.", dijo la Policía Judicial.

Ambos hombres eran vecinos de Pérez Zeledón. Según se informó, Garro y Rojas pertenecían a la Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón (ASOAPEZ) y, al momento del accidente, se dirigían a Uvita de Osa para arbitrar un partido de fútbol sala.

Sebastián Garro Bonilla se desempeñaba como árbitro con experiencia en distintas divisiones, mientras que Yeudy Rojas Mora ocupaba el cargo de fiscal dentro de la asociación arbitral.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.

