Árbitro agredido en Batán: “Los jugadores se fueron detrás de mí y me agarraron a patadas”

Denuncian a los sospechosos de agredir a un árbitro en un partido de futbol de liga menor en Batán de Matina.

“Los jugadores de Batán se fueron detrás de mí, uno me dio una patada y caigo al suelo, otro me patea también cuando estoy en el suelo, los jugadores del equipo de Siquirres tratan de intervenir para protegerme un poco y evitar que los jugadores me agradan entre todos”, relató el afectado bajo identidad protegida.

El ataque quedó grabado en varios videos. Ocurrió en la cancha de Monte Líbano, en un partido de adolescentes, categoría U-15, es decir, de 15 años o menos.

“Cuando voy hacia allá el técnico viene corriendo hacia mí y yo lo vuelvo a ver, en eso un jugador de Siquirres le dice que se calme, cuando yo me descuido e intento ir a agarrar el maletín y el casco él se me viene encima y me pega dos puñetazos por la nuca y otro por la cara”, agregó el árbitro.

En los videos se observa como jugadores y luego un adulto golpean al silbatero, quien ya denunció el caso en el OIJ.

“No soy el primer árbitro, ya hay varios que han sido golpeados por diferentes jugadores y este señor no puede llamarse técnico y esto hay que erradicarlo del fútbol”, finalizó.

Por su parte, en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), confirman la sanción contra los jugadores y cuerpo técnico involucrados en esta agresión.