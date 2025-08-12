Apuñalan por la espalda a cruzrojista durante asalto en Curridabat

Los asaltos en Costa Rica ocurren prácticamente uno cada hora. En lo que va del año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registra 3.734 casos, lo que equivale a un promedio de 17 por día.

Uno de estos hechos fue el que sufrió Geovanny Maroto, coordinador operativo de la Cruz Roja en Cartago, quien este sábado fue víctima de un asalto en el cantón de Curridabat.

Maroto, quien se encontraba en su día libre, fue abordado por dos sujetos, y uno de ellos le propinó dos heridas de arma blanca en la espalda.

Como resultado, fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, donde permanece internado.

Las autoridades recomiendan interponer la denuncia ante el OIJ en caso de ser víctima de asalto.

San José es la provincia con más casos registrados este año, con un total de 1.899. Le siguen Alajuela con 387, Guanacaste con 316, Puntarenas con 289, Limón con 283, Heredia con 213 y Cartago con 246.

Según el OIJ, el caso de Maroto permanece bajo investigación.