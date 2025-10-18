Apocalíptico: Así se oscureció Cartago antes de las fuertes lluvias que inundaron autopista

Durante la tarde de este sábado, el cielo sobre Cartago adquirió un aspecto apocalíptico, momentos antes de que un fuerte aguacero provocara inundaciones en distintos puntos de la provincia. p

Las emergencias se presentaron principalmente en el cantón de La Unión, a lo largo de la autopista Florencio del Castillo (ruta 2).

"El sector este y noreste de Cartago resultó severamente afectado por las intensas lluvias, acompañadas incluso de un pequeño tornado.

"La situación ocasionó el desbordamiento de acequias y alcantarillas, así como la caída de varios árboles. Debido a la emergencia, parte de la autopista Florencio del Castillo debió ser cerrada temporalmente, lo que generó un importante colapso vial", dijo Mario Redondo, alcalde de Cartago.

Video de las inundaciones en la Ruta 2:

Desde la Municipalidad de Cartago informaron que se mantiene la coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Dirección de Aguas para la limpieza del río Taras y sus afluentes, trabajos que se retomarán en las próximas semanas, una vez que las condiciones climáticas lo permitan.

“Hoy se suspendieron las labores en el momento que empezó a llover, porque no es recomendable limpiar el río cuando está lloviendo. Estamos ya en alerta y en contacto con los diferentes comités de emergencia, la Cruz Roja, bomberos y otros sectores. Vamos a estar al tanto”, indicó Redondo.

Asimismo, las autoridades locales hicieron un llamado a la población para que extreme precauciones ante la posibilidad de lluvias más intensas en los próximos meses.



En el sector de Ochomogo, la caída de un árbol frente a las instalaciones de Recope complicó el tránsito en sentido Cartago–San José.

El paso por la autopista Florencio del Castillo está habilitado, pero a esta hora (3:00 p.m.) se reporta congestionamiento vial.

