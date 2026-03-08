“Aparentemente todo comenzó en unas cañas de bambú”: incendio destruye vivienda y afecta otra en Alajuela
Dos personas fueron rescatadas por el Cuerpo de Bomberos.
Un incendio afectó este sábado dos viviendas en el sector conocido como Calle Mesa, en Alajuela, dejando una estructura completamente destruida y otra con daños parciales. Dos personas fueron rescatadas por el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para evitar que el fuego se propagara a construcciones cercanas.
Según uno de los vecinos, el origen del incendio podría estar en un cañal ubicado detrás de las casas.
"Yo vivo a la par, en el apartamento de arriba. Gracias a Dios no afectó nada ahí donde yo vivo, pero aparentemente todo comenzó en las cañas de bambú que hay atrás. Quién sabe quién le prendió fuego, y es lamentable por los vecinos que lo perdieron todo" conto a Telenoticias.
Al llegar al lugar, Marco Rosales, del Cuerpo de Bomberos, explicó que encontraron un taller de reparación de aros con una bodega en la parte posterior y una vivienda en el segundo nivel, con riesgo de que las llamas se propagaran a las casas aledañas.
“Se hace un rescate de una persona que estaba en el sector de las bodegas, un adulto, y se logra poner a salvo para que el personal de Cruz Roja lo valore. Del segundo nivel, una mujer tuvo dificultades para salir debido a la gran cantidad de temperatura y humo que había en el lugar”, explico Rosales.
Las pérdidas fueron significativas: 340 metros cuadrados de una estructura quedaron completamente destruidos, mientras que 40 metros cuadrados de otra vivienda resultaron afectados.
El control del incendio requirió la intervención de aproximadamente 12 bomberos y el apoyo de una unidad de ARAC, utilizando líneas manuales y de mayor calibre en zonas con riesgo por almacenamiento de gas de cocina, gas argón y acetileno.
Desde el primero de enero hasta la fecha, el Cuerpo de Bomberos ha registrado 186 estructuras quemadas en las siete provincias de Costa Rica.