“Aparentemente todo comenzó en unas cañas de bambú”: incendio destruye vivienda y afecta otra en Alajuela

Un incendio afectó este sábado dos viviendas en el sector conocido como Calle Mesa, en Alajuela, dejando una estructura completamente destruida y otra con daños parciales. Dos personas fueron rescatadas por el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para evitar que el fuego se propagara a construcciones cercanas.

Según uno de los vecinos, el origen del incendio podría estar en un cañal ubicado detrás de las casas.

"Yo vivo a la par, en el apartamento de arriba. Gracias a Dios no afectó nada ahí donde yo vivo, pero aparentemente todo comenzó en las cañas de bambú que hay atrás. Quién sabe quién le prendió fuego, y es lamentable por los vecinos que lo perdieron todo" conto a Telenoticias.

Al llegar al lugar, Marco Rosales, del Cuerpo de Bomberos, explicó que encontraron un taller de reparación de aros con una bodega en la parte posterior y una vivienda en el segundo nivel, con riesgo de que las llamas se propagaran a las casas aledañas.



“Se hace un rescate de una persona que estaba en el sector de las bodegas, un adulto, y se logra poner a salvo para que el personal de Cruz Roja lo valore. Del segundo nivel, una mujer tuvo dificultades para salir debido a la gran cantidad de temperatura y humo que había en el lugar”, explico Rosales.



Las pérdidas fueron significativas: 340 metros cuadrados de una estructura quedaron completamente destruidos, mientras que 40 metros cuadrados de otra vivienda resultaron afectados.

El control del incendio requirió la intervención de aproximadamente 12 bomberos y el apoyo de una unidad de ARAC, utilizando líneas manuales y de mayor calibre en zonas con riesgo por almacenamiento de gas de cocina, gas argón y acetileno.

Desde el primero de enero hasta la fecha, el Cuerpo de Bomberos ha registrado 186 estructuras quemadas en las siete provincias de Costa Rica.



