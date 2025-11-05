Aparecieron en Colombia los tres pescadores ticos que tenían 12 días extraviados

Los tres pescadores costarricenses que se encontraban desaparecidos en el mar Caribe desde hace 12 días fueron localizados este martes en Colombia, según confirmaron sus familiares tras una videollamada.

Se trata de Magdiel López, de 25 años, y los hermanos Joseph y Shernan Spencer, de 27 y 18 años, quienes se encuentran en buen estado de salud. La comunicación fue breve, pero suficiente para llevar tranquilidad a sus seres queridos.

Los jóvenes habían salido de Cahuita el pasado viernes 24 de octubre para realizar una pesca rápida, como acostumbraban. Ante la falta de noticias, sus familias mantuvieron la esperanza y emprendieron incluso un viaje a Panamá en busca de respuestas.

“Fue este martes por la mañana cuando logramos hablar con ellos. No fue mucho lo que pudimos conversar, pero están bien”, relató uno de los familiares.

La familia agradeció profundamente el apoyo recibido por parte de los costarricenses durante los días de incertidumbre. Ahora, su principal objetivo es lograr el pronto regreso de los pescadores a su querido Cahuita.