Aparece muerto estadounidense desaparecido hace cinco días en Nosara

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del estadounidense Warren Francis Vogt, un turista de 75 años que se encontraba en el país desde el 8 de marzo y que desapareció tres días después de su ingreso a Costa Rica.

La Policía Judicial ubicó el cuerpo este lunes en un río, específicamente en una zona montañosa de Nosara.

Según la denuncia presentada por una amiga del extranjero ante el OIJ el 11 de marzo, Vogt salió en su vehículo hacia Sámara; sin embargo, no regresó durante los siguientes dos días.

Estadounidense desaparecido en Nosara

El OIJ también indicó que el vehículo apareció completamente destruido en una zona montañosa.

Fueron unos motociclistas que transitaban por el sector quienes ubicaron el automóvil.

Teletica.com conversó con Alfonso Mojica, integrante del grupo de motorizados, quien aseguró que resulta inusual encontrar un vehículo en ese sitio, ya que el acceso es únicamente para motocicletas, caballos o personas a pie.

"Es como si un helicóptero lo hubiera dejado ahí", dijo a Teletica.com.

El testigo también indicó que, debido a los daños del vehículo, varias piezas se desprendieron, pero que algunas personas las recogieron y colocaron dentro del automóvil.

Este caso ahora está bajo investigación.