Aparece joven ahogado tras choque de lanchas en Parismina

La Cruz Roja Costarricense, en conjunto con lugareños, logró ubicar el cuerpo de una persona que se encontraba desaparecida en el sector de Barra de Parismina, en Limón.



La institución informó que este viernes se reiniciaron las labores de búsqueda de un joven que había desaparecido tras el choque de dos lanchas en esa zona durante la tarde de este jueves.



De acuerdo con el reporte, las operaciones de rastreo del jueves se extendieron hasta la 1:00 a.m., con la participación de personal especializado en buceo y cruzrojistas, sin que en ese momento se lograra dar con el paradero de la persona.



No obstante, a las 9:22 a.m. de este viernes, los equipos de rescate lograron ubicar el cuerpo sin vida de un hombre de 21 años, quien sufrió el accidente acuático tras la colisión de las dos embarcaciones. "A esta hora se logra accesar y entregar a autoridades policiales", señaló la institución.



El choque entre las embarcaciones se registró el jueves alrededor de las 6:00 p.m. En total, 12 personas fueron atendidas por los cuerpos de emergencia, de las cuales dos fueron trasladadas en condición urgente a un centro médico.



Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que provocaron el accidente.

