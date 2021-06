Aparatoso choque entre dos carros provocó daños en el alumbrado público

Los conductores de dos vehículos se salvaron de milagro tras un aparatoso choque ocurrido esta madrugada.



El hecho ocurrió a la 1:30 a. m. de este viernes en San José, cerca del Liceo de Costa Rica.

Tras el golpe, uno de los carros dañó uno de los postes de luz que están al lado de la carretera.

El poste afectado no forma parte del tendido eléctrico, por lo que la situación no pasó a más y no perjudicó el servicio de luz de los vecinos de la zona.