Aparatoso choque entre camiones y carro deja tres heridos graves en Guanacaste

Un aparatoso choque entre un camión, un tráiler y un vehículo liviano dejó como resultado tres personas heridas de gravedad en Guanacaste.

La emergencia ocurrió a las 11:38 a.m. de este lunes, en las cercanías del puente Los Ahogados, sobre la Ruta Interamericana Norte, en el tramo que comunica Liberia con La Cruz.

De acuerdo con información confirmada por el Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio las unidades de atención encontraron a las personas que viajaban en los vehículos involucrados fuera de estos.

No obstante, el conductor de uno de los camiones fue trasladado en condición grave a un centro médico, al igual que su acompañante.

Asimismo, otro paciente que viajaba en uno de los camiones también fue remitido al hospital de la zona, de igual forma en condición grave.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del accidente.