Sucesos
Aparatoso choque en Ruta 27 dejó cinco personas heridas
El accidente se presentó en el sector de Pan de Azúcar de Atenas.
Cinco personas resultaron heridas tras un aparatoso choque entre dos carros en la localidad de Pan de Azúcar, Atenas.
El hecho ocurrió pasadas las 7:30 a. m. sobre la Ruta 27, que comunica San José con Caldera.
Cinco unidades de la Cruz Roja se trasladaron de inmediato para atender a los heridos tras el fuerte impacto.
Las autoridades confirmaron que uno de los pacientes fue trasladado en condición grave al centro médico.