Aparatoso choque cobra la vida de una mujer en Carrillo de Guanacaste

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este martes en la comunidad de Palmira de Carrillo, Guanacaste.

De acuerdo con información suministrada a Teletica.com por Jhonny Zamora, de la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja, la pareja viajaba en motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, chocó contra un vehículo pesado.

En el sitio, los paramédicos declararon sin vida a la mujer, mientras que el hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital Enrique Baltodano de Liberia.

El paso por la zona se mantiene cerrado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.