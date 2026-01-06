Anulan y reprograman juicio contra sacerdote tico acusado de violación de menor en EE. UU.

El juicio contra el sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel, previsto para este lunes 5 de enero de 2026 en Estados Unidos, fue anulado y reprogramado para marzo.



Méndez enfrenta acusaciones de violación y agresión sexual contra una persona menor de edad, según confirmó el Tribunal de Distrito del Condado de Canyon, en Idaho.



El pasado 16 de diciembre de 2025, el sacerdote compareció en una conferencia previa al juicio que originalmente debía iniciar el 5 de enero, informó el director de Comunicaciones de la Diócesis de Boise, Marco Román.

“Sin embargo, como resultado de esa conferencia, se tomaron las siguientes medidas: Se programó la continuación de la conferencia previa al juicio para el 27 de enero de 2026 y el juicio con jurado, que estaba originalmente programado para el 5 de enero de 2026, fue anulada y reprogramada para comenzar el 9 de marzo de 2026”, declaró Román mediante un comunicado oficial.

El sacerdote enfrenta tres acusaciones penales: una por violación y dos por agresión sexual.

Según los reportes judiciales, Méndez conoció al menor presuntamente involucrado a través de una aplicación de citas, y el encuentro habría ocurrido en un parque el 14 de agosto de 2025, donde se habrían dado los hechos ahora investigados.



Méndez Esquivel es originario de Esparza, fue ordenado sacerdote en 2016 en India. En 2020 regresó a Costa Rica, donde se desempeñó como vicario parroquial en las comunidades de Monteverde, Quepos y Esparza. Posteriormente, en 2022, se trasladó a Nampa, Idaho, para ejercer funciones pastorales en la parroquia San Pablo.



La diócesis estadounidense sigue pidiendo a los fieles que oren por todos los afectados por este caso, "confiando el asunto al sistema de justicia".