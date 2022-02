Anulan juicio contra exsacerdote Mauricio Víquez porque juez dio positivo a COVID-19

Este miércoles se reanudaría el juicio contra el exsacerdote Mauricio Víquez por el supuesto delito de abuso sexual contra un menor de edad, sin embargo, fue anulado por un caso positivo de COVID-19.



Luego de iniciado el debate a eso de las 8:30 a.m., el cual está integrado por los jueces Willy Escalante, Luis Alberto Venegas y Henry Castro, se informó que el juicio no se celebraría a la espera del resultado de la prueba, pero, horas más tarde, se informó que el juicio quedaba anulado porque uno de los jueces dio positivo.

“El juicio fue anulado porque el juez tiene COVID-19, la audiencia del viernes no se puede llevar a cabo porque no se pude llamar a otro juez, sin embargo, el abogado de Mauricio Víquez presentó un recurso de revocatoria indicando que hay una resolución de la Sala Constitucional que indica que si todas las partes están de acuerdo, se puede ampliar el plazo de 10 días que da la ley para no perder todo lo actuado y no durar más en el juicio. Nosotros vamos a acoger lo que resuelva el tribunal”, dijo Rodolfo Alvarado, defensor del supuesto ofendido.