Angustia en Heredia: mujer lleva más de 20 días desaparecida

La incertidumbre y la preocupación aumentan para la familia de Bertzabet Chaves Molina, una mujer de 29 años que permanece desaparecida desde el pasado 15 de mayo.

Según sus familiares, Bertzabet fue vista por última vez en el centro de Heredia y, desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su paradero.

La desaparición fue reportada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 16 de mayo, y desde ese momento sus allegados mantienen una búsqueda constante.

De acuerdo con el relato de su hermana, la última pista apunta a que la joven estuvo en una compraventa antes de perderse todo contacto con ella.

La familia explicó que Bertzabet no portaba teléfono celular, lo que ha dificultado establecer comunicación durante estas semanas. Además, señalaron que enfrenta condiciones de salud mental que requieren tratamiento médico permanente.

Mientras continúan las diligencias de búsqueda, sus familiares hacen un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación la comunique a las autoridades.

Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial al Centro de Información Confidencial del OIJ, mediante el teléfono 800-8000-645.