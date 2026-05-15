Amplían prisión preventiva a tres sospechosos de asesinar a nicaragüense Roberto Samcam

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial amplió hasta el mes de setiembre la prisión preventiva en contra de tres hombres vinculados con el homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam.



Se trata de los imputados de apellidos Chaves, Orozco y Robles, quienes fueron detenidos en setiembre de 2025 durante tres allanamientos realizados en las localidades de León XIII, en San José, y en Cañas, Guanacaste.

“Supuestamente, a Chaves le habrían encargado darle muerte a Samcam, y este, al parecer, contrató a Robles y a un sujeto de apellido Carvajal para ejecutar el homicidio. A Orozco se le atribuye la logística para que los presuntos sicarios huyeran tras el crimen", señaló la Fiscalía.

Un cuarto sospechoso, identificado con el apellido Carvajal y señalado como la persona que al parecer accionó el arma contra la víctima, fue capturado por las autoridades durante la noche del lunes 9 de febrero de 2026, luego de permanecer en fuga desde setiembre de 2025.



El sujeto, de 21 años, cumple seis meses de prisión preventiva por el aparente delito de homicidio calificado.



El homicidio de Roberto Samcam ocurrió el 19 de junio de 2025 en el condominio donde vivía en Moravia, San José. Según la investigación, el atacante ingresó al residencial aprovechando que el portón se encontraba en reparación, subió hasta el segundo piso del edificio donde residía la víctima y le disparó en al menos ocho ocasiones.



Samcam, político, exmilitar y opositor al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, falleció minutos después del ataque. El caso generó amplia atención internacional debido a su perfil político.



Las autoridades costarricenses han señalado que el crimen estaría vinculado a un móvil político, mientras que desde Nicaragua se ha rechazado esa versión.

