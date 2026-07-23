Sucesos
Ambulancia cae a precipicio en Sarapiquí y deja dos personas heridas
El incidente ocurrió frente a la fábrica El Ángel, camino a Vara Blanca.
Una ambulancia de la Cruz Roja cayó a un precipicio en el sector de Sarapiquí, Heredia.
Según versiones preliminares, el vehículo de emergencia perdió el control y fue a dar a un guindo justo al frente de la empresa El Ángel, que se encuentra rumbo a Vara Blanca.
Al lugar acudió una unidad del Cuerpo de Bomberos para intentar rescatar a dos personas que estaban atrapadas.
Según reportes de la propia Cruz Roja, al final se trasladó a dos pacientes, un hombre y una mujer en condición amarilla, hacia el Hospital del Trauma.
El hecho ocurrió minutos antes de las 2 p. m. y en videos cortesía de Ricardo Hernández se puede observar la magnitud del percance.