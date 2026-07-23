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Ambulancia cae a precipicio en Sarapiquí y deja dos personas heridas

El incidente ocurrió frente a la fábrica El Ángel, camino a Vara Blanca.

Por José Fernando Araya 23 de julio de 2026, 17:06 PM

Una ambulancia de la Cruz Roja cayó a un precipicio en el sector de Sarapiquí, Heredia. 

Según versiones preliminares, el vehículo de emergencia perdió el control y fue a dar a un guindo justo al frente de la empresa El Ángel, que se encuentra rumbo a Vara Blanca

Al lugar acudió una unidad del Cuerpo de Bomberos para intentar rescatar a dos personas que estaban atrapadas. 

Según reportes de la propia Cruz Roja, al final se trasladó a dos pacientes, un hombre y una mujer en condición amarilla, hacia el Hospital del Trauma. 

El hecho ocurrió minutos antes de las 2 p. m. y en videos cortesía de Ricardo Hernández se puede observar la magnitud del percance. 

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