Ambulancia cae a precipicio en Sarapiquí y deja dos personas heridas

Una ambulancia de la Cruz Roja cayó a un precipicio en el sector de Sarapiquí, Heredia.

Según versiones preliminares, el vehículo de emergencia perdió el control y fue a dar a un guindo justo al frente de la empresa El Ángel, que se encuentra rumbo a Vara Blanca.

Al lugar acudió una unidad del Cuerpo de Bomberos para intentar rescatar a dos personas que estaban atrapadas.

Según reportes de la propia Cruz Roja, al final se trasladó a dos pacientes, un hombre y una mujer en condición amarilla, hacia el Hospital del Trauma.

El hecho ocurrió minutos antes de las 2 p. m. y en videos cortesía de Ricardo Hernández se puede observar la magnitud del percance.