Alzado a la fuerza y gritando: así llegó a tribunales el acusado de asesinar a Yuliana Ureña

El acusado de asesinar y violar a Yuliana Ureña tuvo que ser ingresado a la fuerza y alzado por cinco agentes judiciales hasta las celdas de los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada, en San Carlos, este lunes por la mañana, donde se realizará el juicio en su contra.

Umaña, al parecer, se puso violento dentro del vehículo desde donde era trasladado de San José hasta los tribunales en la Zona Norte, por lo que el personal de la Sección de Celdas tuvo que tomar medidas drásticas a la hora de realizar su entrada.

“Me venían pegando en toda la perrera. Reviéntenme ya hijuep… Me reventaron todo, vean como me traen, todo me maltrataron, revísenme las manos para que vean”, gritó el acusado cuando era trasladado hacia el interior del edificio.