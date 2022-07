Álvaro Ramos: “Limón vive un terrorismo criminal cargado de torturas, asesinatos y droga”

9 de julio de 2022, 11:37 AM

Álvaro Ramos, analista y experto en seguridad, afirma que Limón cada vez más se le va de las manos a las autoridades debido al alto desempleo y narcotráfico que conviven, desde hace muchos años, para beneficio de los grupos criminales.



Considera que en primer lugar es un punto caliente porque los dos puertos (Moín y APM Terminals) se han convertido en uno de los puntos de distribución y envío de cocaína más grandes del mundo.

Además, explica que están en juego billones de dólares del negocio oscuro que va a incrementarse sobre todo si Colombia, con la nueva administración, tiene un cambio de política más permisiva hacia los productores de cocaína y marihuana. “Esto generará un mayor flujo de droga hacia los grandes mercados y Costa Rica es esencial en esa logística”.

“Tenemos un terrorismo criminal en esta región del país con torturas, drogas y asesinatos de jóvenes que le faltan a la disciplina de la pandilla, pero los peores escenarios es que caigamos en una dictadura criminal. Tenemos todos los elementos desde hace varios años, incluyendo desempleo, así como el abandono de las instituciones del país respecto a esa zona, que la lleva en un aumento en la violencia, criminalidad y esto continuará así. En algunas regiones vamos a caer en estado fallido donde la ley, seguro no se va a aplicar”, comentó Ramos.

El experto considera que no se es contundentes en algunas zonas como la parte sur de Limón donde se ha sido flojos para castigar a quienes ejercen violencia y violación contra mujeres extranjeras que visitan el país. Cree que la economía debería de explotarse más en esta región, de la mano de la seguridad, y si no se hace un cambio radical habrá consecuencias muy caras como el aumento del crimen y desempleo.

Ramos dice que, “el desempleo es caldo de cultivo para que jóvenes se incorporen a las filas de las estructuras criminales. Las organizaciones son muy exitosas en penetrar cuerpos policiales porque en alguna medida, algunos trabajan para estas estructuras y eso los hace muy poderosos”.

“En limón constantemente capturan a individuos y los tribunales los sueltan por lo que no hay que culpar a la policía porque ellos presentan los casos. El trabajo contra el narco en Costa Rica es muy exitoso en capturar, pero el problema no es policial, sino de tribunal que no ejercen las leyes como debe de ser”, agrega Ramos.