Allanan sitios turísticos en Bijagua por aparente trasiego y comercio de animales silvestres

La Fiscalía Adjunta Ambiental ejecuta seis allanamientos en Bijagua de Upala, Alajuela, como parte de una investigación por presunto trasiego y comercio de fauna silvestre.



Los operativos se desarrollan en cinco instalaciones utilizadas con fines turísticos y en una casa ubicada en esa localidad.

Según confirmó el Ministerio Público, las diligencias forman parte de la causa 25-000049-0611-PE, en la que se indaga la posible captura, traslado, ocultamiento y exhibición de animales silvestres sin los permisos correspondientes.



La Fiscalía detalló que las acciones buscan ubicar y asegurar evidencia, así como localizar posibles ejemplares de fauna como osos perezosos, lapas y tortugas, entre otras especies.



Las intervenciones se realizan bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta Ambiental, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con el apoyo técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).



La investigación también contempla la eventual participación de vendedores locales en las actividades bajo análisis.

