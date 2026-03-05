EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Allanan sitios turísticos en Bijagua por aparente trasiego y comercio de animales silvestres

Los operativos se desarrollan en cinco instalaciones utilizadas con fines turísticos y en una casa.

Por Luis Jiménez 5 de marzo de 2026, 9:10 AM

La Fiscalía Adjunta Ambiental ejecuta seis allanamientos en Bijagua de Upala, Alajuela, como parte de una investigación por presunto trasiego y comercio de fauna silvestre.

Los operativos se desarrollan en cinco instalaciones utilizadas con fines turísticos y en una casa ubicada en esa localidad.

Según confirmó el Ministerio Público, las diligencias forman parte de la causa 25-000049-0611-PE, en la que se indaga la posible captura, traslado, ocultamiento y exhibición de animales silvestres sin los permisos correspondientes.

La Fiscalía detalló que las acciones buscan ubicar y asegurar evidencia, así como localizar posibles ejemplares de fauna como osos perezosos, lapas y tortugas, entre otras especies.

Las intervenciones se realizan bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta Ambiental, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con el apoyo técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

La investigación también contempla la eventual participación de vendedores locales en las actividades bajo análisis.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas