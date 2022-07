Allanan propiedad de exfutbolista por aparente robo de combustible

Por Luis Jiménez | 22 de julio de 2022, 10:27 AM

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanan una propiedad del exfutbolista Allan Alemán, por un aparente robo de combustible.



La operación policial se desarrolla desde la mañana de este viernes.

Video del allanamiento:





“En estos momentos, personal de OIJ de Heredia se encuentra realizando un operativo en una propiedad en Santa Rosa de Santo Domingo, por el aparente robo de combustible”, dijo la Policía Judicial.

Este jueves por la tarde, los agentes, junto con autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), hallaron una toma ilegal de combustible en la propiedad de Alemán.

Al parecer, en el patio hay una bodega que tendría un túnel con vía directa al poliducto, donde estaría la toma ilegal.

El exjugador del Deportivo Saprissa confirmó, este mismo jueves, que la propiedad es de él, pero que aún no le han indicado nada. "Yo la alquilé hace como un mes y me dijeron que estaba la gente de Recope, le escribí a quien se la alquilé y no me contesta".

Lea también Sucesos Matan a balazos a pareja de motociclistas en Curridabat El paso por el sector permanece cerrado mientras se realizan las diligencias judiciales.