Allanan Municipalidad de Parrita por supuesto uso de dinero público en obras privadas

Agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan un allanamiento en la Municipalidad de Parrita, Puntarenas, como parte de una pesquisa por el presunto delito de peculado.

La diligencia policial inició este jueves a las 8 a. m. y a esta hora (1:55 p. m.) se encuentra en desarrollo.



Los allanamientos se realizan en coordinación con la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el marco de una causa abierta desde el pasado 13 de agosto.

“Aparentemente, se habrían utilizado recursos municipales para la construcción de un puente y una carretera dentro de una propiedad privada en la comunidad de El Carmen de Parrita”, señaló la Policía Judicial.

Durante el operativo, los agentes judiciales decomisaron dispositivos de almacenamiento, equipos de cómputo, teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados como posibles evidencias para fortalecer la investigación.



Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.