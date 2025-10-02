Allanan casas y encuentran todo el menaje robado a “Gringo tico” tras desaparecer

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron dos casas en Heredia y encontraron todo el menaje robado de la casa de “Gringo tico”, el adulto mayor reportado como desaparecido desde el pasado mes de setiembre.



La Policía Judicial confirmó que los allanamientos se realizaron la mañana de este jueves en San Pablo de Barva.

“El objetivo era recuperar varios objetos sustraídos de la vivienda del ofendido y, además, se detuvo a una mujer de apellido García, de 29 años, como sospechosa del supuesto delito de receptación, quien será remitida al Ministerio Público para lo correspondiente”, dijo el OIJ.

En las casas intervenidas se encontraron platos, ollas, cubertería, termos, una lavadora, una refrigeradora, una cama con colchón, un asador, un pico, una cómoda, mesitas de noche, entre otros artículos.

Lavadora encontrada en allanamientos.

Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, y conocido como “Gringo tico”, fue visto por última vez el 12 de setiembre, en Alajuela centro, y reportado como desaparecido ante el OIJ el miércoles 24 de setiembre.



Varios vecinos de calle Las Lomas, en Carrizal de Alajuela, donde vive Vargas, conversaron con Teletica.com la semana anterior y denunciaron que, tras su desaparición, un vehículo llegó hasta su casa y se llevó todas sus pertenencias.



El carro de Vargas también había sido reportado como desaparecido, pero fue encontrado el miércoles 24 de setiembre en un comercio de Heredia.



El adulto mayor aún no aparece, por lo que la Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de don Daniel. Cualquier información sobre su ubicación puede brindarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

