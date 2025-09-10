Allanan casas en Alajuela para desarticular banda criminal ligada al narcomenudeo

La Policía de Control de Drogas (PCD) realiza un operativo simultáneo en Montecillos de Alajuela, donde interviene cuatro viviendas vinculadas con una presunta estructura criminal dedicada al tráfico local de drogas.



De acuerdo con Stephan Madden, director de la PCD, la investigación inició a principios de año y se centra en un grupo integrado por al menos tres personas de apellido Castro, además de otros sospechosos que suman diez objetivos en total (ver video adjunto de Telenoticias).



Las autoridades señalaron que esta organización comercializaba marihuana, cocaína y crack en la zona conocida como "Copán", un punto de difícil acceso para la policía y considerado conflictivo por la frecuencia de balaceras y la presencia de “campanas” que alertan sobre movimientos policiales.



La actividad de narcomenudeo no solo afecta a Montecillos, sino que también genera un impacto en comunidades cercanas, ya que quienes se desplazan a comprar drogas suelen cometer otros delitos, informó Madden.

​"En este importante trabajo ya se han logrado ubicar aproximadamente 700 dosis de crack. En el operativo participan oficiales de la Dirección de Inteligencia y Análisis criminal, la Unidad Canina y la Fuerza Pública", resaltó el director de la PCD.

Este caso sigue en desarrollo y se espera que en el transcurso del día se brinden más detalles sobre las detenciones y decomisos.

