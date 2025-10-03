Allanan casa en Hatillo donde al parecer asesinaron a Kevin Kirby

La sección de homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza un allanamiento, este viernes, en una casa ubicada en Madre Reina de Hatillo, donde al parecer asesinaron a Kevin Kirby.



Rándall Zúñiga, director del OIJ, comentó que la diligencia se efectúa con el fin de recolectar pruebas que permitan confirmar o descartar si Kirby estuvo en ese lugar antes de su fallecimiento.

“Estamos aplicando varias técnicas de importancia en los casos de homicidio, como luminol, rastreo y activamiento de huellas, con la finalidad de poder determinar o descartar la presencia de esta persona en este lugar horas antes de su muerte”, indicó Zúñiga.

Declaraciones de Rándall Zúñiga:

El director del OIJ explicó que, de acuerdo con la línea investigativa, el joven habría sido trasladado hasta la vivienda mediante un engaño por un par de personas. “Aquí, muy probablemente, fue el sitio donde le dieron muerte”, señaló.



Zúñiga agregó que la investigación avanza con una “línea bastante fuerte y robusta”, aunque no detalló más aspectos del caso para proteger el proceso y garantizar su continuidad.



A Kirby, de 27 años, se le había perdido el rastro desde el pasado domingo, luego de compartir con varios amigos en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca. Fue hasta el miércoles anterior, a las 3:34 a. m., cuando apareció su cuerpo a la orilla del río María Aguilar.



Según la Policía Judicial, la víctima presentaba golpes en costillas y, al parecer, heridas provocadas por arma blanca. Su carro, un pick-up Ford Raptor, también se había perdido el mismo día que fue visto el joven, pero apareció en Atenas, el martes anterior.

