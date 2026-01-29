Allanan casa de sospechoso de violar a joven con síndrome de Down en San Ramón

La Fiscalía Adjunta de San Ramón, Alajuela, ejecutó un allanamiento y decomisó un carro vinculado a una investigación por el presunto delito de violación contra una joven con síndrome de Down.



De acuerdo con las autoridades, el vehículo pertenece a un hombre de apellido Leitón, quien se encuentra en prisión preventiva luego de que el Juzgado Penal de la zona le dictara la medida cautelar por tres meses, ya que figura como sospechoso de los hechos.

"La incautación se llevó a cabo esta tarde, durante un allanamiento que se encuentra en desarrollo en la casa del imputado. Las autoridades presumen que el vehículo fue utilizado en la comisión del ilícito", indicó la Fiscalía.

Los supuestos hechos se remontan al 31 de diciembre de 2025, en el distrito de Concepción de San Ramón. La víctima es una joven de 20 años.



Según la investigación, la joven salió de su casa y se dirigió a una parada de autobús en el sector de San Juan. En ese lugar, se presume que el sospechoso la abordó y la llevó en su vehículo, donde aparentemente se produjo la agresión.



Posteriormente, el imputado, aparentemente, dejó a la ofendida en las cercanías de una pizzería. Minutos después, fue localizada por vecinos de la zona, quienes participaban en su búsqueda junto con familiares.

