Allanan asilo en Cartago por aparentes maltratos contra adultos mayores

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó durante la mañana de este miércoles un allanamiento en un asilo de ancianos ubicado en Guadalupe de Cartago, como parte de una investigación por aparentes maltratos contra adultos mayores.



La diligencia policial se desarrolla en el asilo Hogar Manos de Jesús, donde residen aproximadamente 80 adultos mayores.



Entre los objetivos del operativo figuran la encargada del centro, varios cuidadores, una trabajadora social, una doctora y el presidente de la junta directiva de la institución. De acuerdo con información preliminar, cuatro personas fueron detenidas en el lugar.



Las autoridades mantienen una investigación por presuntos maltratos hacia los residentes del hogar de ancianos.



En el operativo también participa personal de la Cruz Roja Costarricense, que se encuentra valorando a los adultos mayores para determinar posibles traslados a otro sitio aún no definido. Asimismo, funcionarios de la Municipalidad de Cartago inspeccionan aspectos relacionados con permisos de funcionamiento, mientras que el Ministerio de Salud forma parte de las diligencias.

