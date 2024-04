Allanamientos y decomisos por crimen de madre e hija de cuatro años en Limón

De momento, el sujeto no figura como sospechoso del doble homicidio, pero el director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, explicó que con el operativo se espera recabar información para esclarecer si tuvo o no participación , como lo apuntan las pesquisas iniciales.

La oficina de prensa del Organismo de Investigación confirmó que Mora fue detenido, pero como sospechoso de incumplir con una medida de protección, no por los asesinatos. No fue posible conocer si la víctima era o no beneficiaria de la disposición.