Allanamiento tras balacera que dejó a niño herido destapa fusiles AR-15 y drogas en La Carpio

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron, este lunes, un allanamiento en el sector de La Carpio, en San José, en el cual se logró la detención de un hombre de 21 años y un menor de edad, de 17.



Ambos figuran como sospechosos de una aparente tentativa de homicidio ocurrida el pasado 19 de enero de 2026, alrededor de las 4:30 a. m.

Según la Policía Judicial, la víctima, un hombre, se encontraba en una de las esquinas del sector de la tercera parada cuando los sospechosos habrían arremetido en su contra con extrema violencia, disparándole en múltiples ocasiones con armas de fuego.



Como resultado de la balacera, varios proyectiles impactaron el interior de un establecimiento comercial cercano. Producto de los disparos, los vidrios del local se quebraron y un niño resultó herido en el rostro al ser alcanzado por los fragmentos.

"Durante el allanamiento realizado este lunes, se decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros, dos fusiles de asalto tipo AR-15 y una carabina calibre 30-30, además de una cantidad considerable de munición para dichas armas", dijo Juan Pablo Calvo, del OIJ.

Asimismo, se decomisaron 18 envoltorios de crack, 1.728 envoltorios de piedras de crack ya dosificadas, 1.738 gramos de pasta base de crack y una bolsa con cocaína, que contenía un total de 30 envoltorios listos para su distribución.



El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ, mientras los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

