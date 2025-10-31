Allanamiento a casa de Rándall Zúñiga: “Se llevaron algunos dispositivos importantes”

El director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, reveló que durante los allanamientos realizados en su vivienda, este viernes, los agentes decomisaron varios dispositivos electrónicos considerados relevantes para la investigación que enfrenta por presuntos delitos sexuales y violación.

“Esto demuestra que hay una imparcialidad en el trabajo que se está haciendo por parte de la investigación; para mí, la casa siempre está abierta. Los agentes ingresaron, hicieron una revisión de toda la casa y se llevaron algunos dispositivos que consideran importantes para el caso”, afirmó Zúñiga.

El Ministerio Público ordenó el decomiso de aparatos electrónicos, así como prueba documental, que ahora será analizada.

“Yo estoy dando la cara, el que nada debe nada teme. No estoy temeroso, quiero que esto pronto se resuelva, ya sea para un lado o para el otro, pero que la verdad prive”, añadió el jefe policial.

La Fiscalía Adjunta de Género dirigió dos allanamientos, este viernes, como parte de la investigación que se sigue contra Zúñiga por tres denuncias interpuestas en su contra. Las diligencias se realizaron en su casa de habitación, en La Uruca, y en la oficina de la Dirección General del OIJ, en el edificio central de la entidad, en San José.



Según informó la Fiscalía, el objetivo de las acciones operativas es el decomiso de evidencia documental y electrónica fundamental para la causa, que se tramita bajo el expediente 25-001138-1893-PE, en el que se acumularon las tres denuncias.



La primera denuncia se presentó el 24 de octubre en la Unidad de Género de Corredores, por los presuntos delitos de violación y contagio venéreo. La segunda se interpuso el 27 de octubre ante los Tribunales de Cartago, por los mismos ilícitos, y fue remitida a la Unidad de Género local. La tercera se recibió un día después, en el II Circuito Judicial de San José, y se investiga por contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad.

La Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria, acordó la suspensión de Zúñiga por 15 días naturales mientras avanza la investigación, con el fin de “reunir todos los elementos de prueba que permitan valorar el dictado de una medida cautelar por un periodo más amplio”.

