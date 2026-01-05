Alias “Turco” se pasea de casa en casa y se esconde en Linda Vista, según OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que alias “Turco” se desplaza entre viviendas y permanece oculto en la zona de Linda Vista, Río Azul, en La Unión, Cartago, mientras continúa la investigación por un triple homicidio ocurrido el pasado 1.º de enero.



Michael Soto, director a.i. del OIJ, detalló que el caso se encuentra “en una fase muy inicial”, con tres personas fallecidas y la evaluación de la victimología.

Soto indicó que el área donde se ubica “Turco” fue allanada días atrás (a finales de 2025) y está dominada por un sujeto identificado con los apellidos Cano Flores, quien es descrito como “bastante violento” y cuya captura es una prioridad para las autoridades.

"La geografía de la zona de Linda Vista y Río Azul hace difícil realizar operativos, por lo que se requieren estrategias diferenciadas. Respecto al triple homicidio, se manejan básicamente dos hipótesis: que el mismo grupo criminal liderado por Cano Flores esté implicado o que se trate de un enfrentamiento con un grupo externo, como disputas con el grupo de Tirraces de Curridabat", comentó Soto.

El jerarca también agregó que la valoración técnica de las evidencias en el lugar del crimen continúa y que obtener testimonios es muy difícil, aunque se trabaja con informantes para esclarecer lo ocurrido.

"'Turco' permanece en la zona, protegido por su estructura. Durante el operativo anterior se buscaba detener a siete u ocho personas de su grupo más cercano, aunque la investigación ha mostrado que la red es muchísimo más amplia debido a múltiples puntos de venta de drogas", manifestó Soto.

Soto manifestó que la complejidad del área, con numerosas casas, caminos y recovecos, permite al sujeto moverse con facilidad de una vivienda a otra, y que sospechan que parte de la población podría estar colaborando, ya sea por temor o conveniencia. Resaltó que, pese a estas dificultades, las autoridades continuarán trabajando para capturarlo.



Según las autoridades, alias “Turco” figura como sospechoso principal del triple homicidio en el que murieron un menor de 17 años y dos hombres de 20 y 22 años, quienes se encontraban dentro de un búnker utilizado para la venta de drogas cuando fueron atacados a balazos. El menor logró salir del lugar, pero falleció minutos después en el exterior.



Alias “Turco” es considerado un criminal de alto perfil y líder de la banda “Los Pollos”, vinculada a la venta de drogas, préstamos ilegales tipo “gota a gota”, agresiones, homicidios, secuestros y extorsiones.



El pasado 17 de diciembre, el OIJ realizó un operativo con el fin de desarticular la banda y detener a alias “Turco”, pero este logró evadir a las autoridades y desde entonces se mantiene en fuga. Soto indicó que en ocasiones anteriores ya había sido detenido, lo que demandó “muchísimo” esfuerzo, y que se continuará trabajando para su captura, incluso con posibles movilizaciones del sospechoso o información que pueda proporcionar la comunidad.



El director interino de la Policía Judicial manifestó que las fotografías disponibles muestran que alias “Turco” mantiene las mismas características físicas reconocidas por vecinos, y hasta el momento no se tiene confirmación de un cambio físico importante.

