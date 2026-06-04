Alias “Tiburón” y dos hombres más son víctimas mortales de ataque armado en Palmar Norte

Tres hombres fallecieron y otras dos personas resultaron heridas tras un ataque a balazos ocurrido durante la madrugada de este jueves en el centro de Palmar Norte de Osa, en Puntarenas.



De acuerdo con la información brindada por la Cruz Roja Costarricense, el incidente se registró a las 12:10 a. m. cuando dos sujetos que se desplazaban en motocicleta interceptaron a las víctimas y les dispararon en múltiples ocasiones sin mediar palabra.



Personal de emergencias atendió a tres hombres adultos heridos por arma de fuego. Dos de ellos fueron declarados sin signos vitales en el lugar, mientras que un tercero fue trasladado en condición crítica al Hospital Tomás Casas, donde posteriormente falleció.



Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Rodríguez, conocido con el alias “Tiburón”; Rasines, de nacionalidad colombiana naturalizado costarricense; y otro hombre de apellido Webb.



Además, una mujer adulta resultó herida por arma de fuego en un dedo de la mano y fue trasladada en condición estable a un centro médico. Asimismo, un quinto paciente ingresó por sus propios medios al hospital con una herida de bala en una extremidad inferior.



El caso quedó en investigación por parte de la Policía Judicial, que maneja como hipótesis preliminar que el ataque estaría relacionado con un aparente ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.

