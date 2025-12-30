Alias el “Gordito” muere asesinado a balazos en Parrita

Un hombre conocido con el alias el “Gordito”, murió asesinado a balazos la noche de este lunes en Parrita, Puntarenas.



Los hechos ocurrieron a las 5:20 p.m. en el Proyecto Reformadores.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el sujeto, de 22 años, recibió múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo. Cuando los paramédicos llegaron al lugar el ofendido ya no tenía signos de vida.



Hasta el momento se desconocen las causas del asesinato y el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Policía Judicial.

Al parecer, el joven era un reconocido delincuente de la zona y hace poco habría salido de la cárcel.



En tan solo cinco días, Parrita suma cuatro homicidios. El último caso se dio durante la noche del pasado miércoles 24 de diciembre; tres hombres adultos murieron a balazos.



El ataque se registró detrás de la clínica local, donde una familia se encontraba celebrando la Nochebuena.

