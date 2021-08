“Algo flotaba en la calle y, cuando el agua lo volteó, vi que era una persona ahogándose”

Miguel Mora Aguilar, oficial de la Policía Municipal de Garabito, narró los momentos de tensión y angustia que vivió, el pasado lunes en horas de la noche, cuando una persona extranjera se ahogaba en la calle, producto de las inundaciones que azotaron el Pacífico Central.



Al ver lo que pasaba, Mora no dudó ni un instante en rescatar al hombre y nadar con la corriente hasta aferrarse a unos barrotes, a la espera de ayuda por parte de sus compañeros.

“El día de la inundación estábamos en labores de evacuación de gente en Bajo del Tigre, donde el Río Copey se desbordó. Nos avisan que hay gente detrás del Parque de Jacó pidiendo auxilio, por lo que nos desplazamos de inmediato; pero, cuando llegamos al sector, la patrulla no podía ingresar porque había mucha agua corriendo por la calle”, contó el oficial.

“Yo me bajé del carro y comencé a caminar hacia las casas donde pedían ayuda, llegué a una parte donde el agua me llegaba al pecho y mis compañeros me decían que no fuera solo porque era peligroso; pero, al estar parado ahí, vi que ya era oscuro, observo algo que flotaba en la calle y, cuando el agua lo volteó, vi que era una persona que levantaba la mano porque se estaba ahogando”, añadió Miguel Mora.