Alerta en Semana Santa: velas, fogatas y descuidos disparan incendios en el país

El uso de velas y candelas durante actividades religiosas, así como fogatas, parrilladas y quemas en viviendas, inciden en un aumento de incendios durante la Semana Santa, de acuerdo con datos del Cuerpo de Bomberos.

Estas prácticas, sumadas a incendios forestales, fuego en vegetación y vehículos en llamas por falta de mantenimiento, forman parte de las principales emergencias que se incrementan en la denominada Semana Mayor.



Como antecedente, en el 2016 un adulto mayor falleció tras un incendio provocado por el uso de un fogón para la preparación de tamales.

Según la benemérita institución, durante este periodo también se registra un aumento en accidentes de tránsito.



Para este 2026, el país enfrenta el año con mayor cantidad de incendios forestales en la historia reciente, con un total de 130 incidentes registrados hasta el momento. La provincia de Guanacaste encabeza la lista con 92 incendios en los primeros tres meses del año, seguida por Puntarenas con 19, San José con ocho, Alajuela con seis y Cartago con cinco.



“Más de 15 mil hectáreas se han quemado y la sensación térmica en Guanacaste es muy intensa, hay baja humedad, alta temperatura, el viento sopla y estos son algunos de los factores ideales para que los incendios se desarrollen y propaguen", dijo Héctor Chaves, director de Bomberos.

Santa Cruz en Guanacaste es el cantón más afectado del país, registrando en promedio un incendio forestal cada cinco días.



En el marco de la Semana Santa, el Cuerpo de Bomberos recomienda evitar la realización de quemas en charrales, quemas controladas y la quema de basura en viviendas, con el fin de reducir el riesgo de incendios durante este periodo.

