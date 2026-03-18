¡Alerta en hogares! Más de 700 mil cilindros de gas en mal estado siguen en circulación

Una grave advertencia lanzaron las autoridades tras revelar que cientos de miles de cilindros de gas en Costa Rica continúan operando en condiciones riesgosas, pese a regulaciones vigentes.



El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, conversó con Teletica.com y señaló que uno de los principales peligros radica en el uso de válvulas prohibidas.

“Hay varias razones para que los cilindros sean peligrosos, pero una de las principales es la válvula de acople rápido, porque desde el 2024 se establecieron decretos ejecutivos que indican que al día de hoy no debiera de haber ninguna válvula de estas en operación.

“Tenemos 775 mil cilindros que tienen una vida útil de más de 20 años, que ya deberían de estar fuera del mercado. De un parque total de un millón 600 mil cilindros, la mitad está en mal estado y esto es muy preocupante”, indicó Chaves.

Según datos de Bomberos, esta situación genera alrededor de 2.400 emergencias al año, principalmente en viviendas. El jerarca explicó que las responsabilidades son compartidas: “Todos estos problemas son atribuibles a las gaseras, pero también son atribuibles al usuario”.

“No se deben utilizar mangueras de jardín entre el cilindro y la cocina o secadora, ni accesorios como válvulas o reguladores a presión que no están certificados y de mala calidad. Los cilindros se deben colocar en la parte de afuera de la casa y no adentro, porque si hay una fuga fuera de la casa, hay menos posibilidades de daño”, dijo Chaves.

El jerarca también señaló que hay muchas personas en la calle que se autodenominan instaladores de gas y ellos no tienen una certificación, "tienen conocimiento empírico y no siempre hacen trabajos buenos”.



La vida útil de un cilindro de gas debe ser de 10 años, pero al no haber trazabilidad llegan a cumplir más años porque ningún cilindro tiene un código o número de serie donde se pueda saber cuándo llegó al país o cuál gasera lo colocó.



Por su parte, la coordinadora del Programa de Calidad del Gas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), María Elena Martín, detalló los esfuerzos de fiscalización, aunque reconoció limitaciones.

“Aresep tiene programas de calidad que hacen muestreos diarios de cilindros, logramos muestrear unos 35 o 40 mil cilindros al año, pero lo cierto es que en las gaseras se envasan hasta medio millón de cilindros al mes.

“La responsabilidad absoluta de revisar cada envase antes de llenarlo siempre va a ser de la empresa gasera, que es la dueña del envase y la responsable de asegurarse que el envase es seguro”, mencionó Martín.

La vocera también indicó que uno de los puntos más vulnerables es la base de los cilindros.



Desde 2015, se ha avanzado en la renovación del parque. “Hemos logrado renovar un 41%, es decir, introducir 600.000 cilindros nuevos de hierro con rosca, pero estimamos que hay otro 40% (…) que nos falta destruir totalmente”, detalló.



En cuanto a inspecciones, explicó que al año se realizan unas 600 en las que se logran revisar entre 35.000 y 40.000 cilindros.

"Solo el año anterior se destruyeron 19.730 cilindros, principalmente por corrosión, daños estructurales o materiales prohibidos como el aluminio", agregó Martín.

Las autoridades reiteran la necesidad de acelerar los procesos de renovación, control y trazabilidad para reducir riesgos en los hogares y evitar emergencias relacionadas con el uso de gas doméstico.

