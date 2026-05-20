Alerta en el Caribe: Ríos se desbordan y comunidades se inundan tras intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles provocaron el crecimiento de ríos, inundaciones y afectaciones viales en distintos sectores de la provincia de Limón, especialmente en los cantones de Matina, Siquirres, Talamanca, Sixaola y Puerto Viejo.



De acuerdo con información confirmada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), los Comités Municipales de Emergencia reportaron precipitaciones constantes durante toda la noche, concentradas principalmente en Matina, Limón y Talamanca.

Inundaciones en Limón.

El Comité Municipal de Emergencia de Matina informó sobre el aumento en el caudal de los ríos Chirripó, Barbilla y Madre de Dios, además del anegamiento de la comunidad de B-Line. Por otro lado, en Talamanca se reportaron zonas inundadas en el sector de Cocles y fuertes lluvias en Sixaola.

En Limón centro también se registraron afectaciones por acumulación de agua en vías públicas debido a problemas en el sistema de alcantarillado. Las autoridades mantienen monitoreo constante sobre las cuencas y comunidades vulnerables ante la posibilidad de que las lluvias continúen.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, indicó que “en este momento los comités municipales de emergencias nos están reportando lluvias constantes que se generaron durante toda la noche”.

"En Talamanca hay varios ríos crecidos y los comités municipales de estas comunidades se mantienen activos y realizando valoraciones e inspecciones”, dijo Picado.

Las condiciones climáticas también provocaron complicaciones en carretera. En la Ruta 805, entre Batán y Matina, el paso se encuentra regulado y únicamente habilitado para motocicletas, luego de que un árbol cayera sobre la vía y afectara parte del tendido eléctrico.



Asimismo, en la Ruta 10, que comunica Turrialba con Siquirres, específicamente a la altura de Santa Marta, el paso permanece cerrado debido a la caída de otro árbol sobre la carretera.

Ruta 10, Santa Marta.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la onda tropical número 3 ingresó al territorio nacional desde la madrugada del miércoles y, en combinación con los vientos alisios acelerados en el Mar Caribe, ha generado aguaceros con tormentas dispersas y lluvias persistentes en el Caribe costarricense.

El IMN detalló que en las últimas seis horas se registraron fuertes precipitaciones en Talamanca, Sixaola, Turrialba, el Parque Nacional Braulio Carrillo y Horquetas de Sarapiquí.

Para el resto de este miércoles se esperan condiciones nubladas con lluvias variables en el Caribe y el este de la Zona Norte, mientras que durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados con tormenta en el Pacífico Central y Pacífico Sur. Durante la noche y madrugada del jueves se pronostican lluvias dispersas de menor intensidad en sectores recurrentes del Caribe.