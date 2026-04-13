Alerta en colegio de Pavas tras nota escrita con amenaza de tiroteo y bombas

Este lunes se generó una alerta en el Centro Educativo Santa Catalina, ubicado en Rohrmoser de Pavas, San José, tras el hallazgo de una nota escrita por un alumno en la que se indica la intención de realizar un tiroteo y colocar bombas en las canchas y el gimnasio de la institución.



De acuerdo con la información disponible, la situación fue detectada por autoridades del centro educativo, lo que motivó la activación de protocolos de seguridad correspondientes.

Esta sería la nota hallada en el centro educativo.

Tras una consulta de Teletica.com, el Ministerio de Educación Pública (MEP) señaló que, “ante la amenaza en un centro educativo privado, la administración informó a la supervisora de circuito que activaron el protocolo donde acuden los padres de familia, llamado a Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Fuerza Pública”.



Las autoridades continúan atendiendo el caso conforme a los procedimientos establecidos. Al parecer, la amenaza habría sido realizada por un estudiante de octavo año.

A través de las redes sociales, el centro educativo manifestó que "se han tomado las medidas correspondientes con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad educativa".

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El caso se mantiene bajo investigación de la Policía Judicial.

