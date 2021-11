Alcalde de San Carlos: "Reunirse con una persona no significa que sea corrupto"

El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, uno de los detenidos en el caso Diamante, aseguró a Telenoticias que nunca ha recibido dinero de la constructora MECO, aunque no negó reuniones con esa y otras empresas (ver video adjunto).

Esa fue su primera declaración tras ser liberado, este miércoles, en el II Circuito Judicial de San José. Expresó, además, "estoy feliz, pero golpeado como ser humano que soy".

"Yo creo que el funcionario público no puede salir solo en las cosas buenas, uno tiene que poner la cara y se han dicho cosas que no son ciertas. Nunca, por mi madre, nunca recibí dinero de MECO. Yo quiero poner la cara a la prensa, no quiero esconderme y nunca me he ocultado como funcionario, yo estoy muy tranquilo y el tiempo, con mi abogado, se darán cuenta que todo se va a aclarar", dijo el funcionario investigado.

Según el expediente del caso Diamante, se investiga si la empresa MECO construyó un planché de cemento en una granja familiar de Córdoba Soro. Según un informe de la Unidad Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el alcalde es sospechoso de ofrecer, a cambio de esa obra, su intermediación con el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez, para que les dieran orden de inicio en el proyecto de la Ruta Nacional 250.

Lea también Sucesos Fiscalía solicitó escuchas telefónicas para saber si MECO dio ₡15 millones a alcalde de San Carlos Según reveló Telenoticias, las autoridades judiciales también investigan si la empresa construyó un planché en granja familiar de Alfredo Córdoba.

También se sospecha que “Alfredo Córdoba aceptó dádivas y promesas de retribución por parte de dichos miembros de la organización, autorizadas por Carlos Cerdas Araya y consistentes con la entrega de al menos 15 millones de colones y la contratación del yerno en proyectos de MECO-Nicaragua; así como la construcción de un planché en una finca familiar, el cual se construyó en finca Damas, en Aguas Zarcas de San Carlos", dice el documento.



Primera reacción

"Sí me reuní, porque mi labor es reunirme con los empresarios, no solo de MECO, si no con todos los otros empresarios y seguiría reunido si fuera necesario. El reunirse con una persona no significa que uno sea un corrupto, eso es una equivocación; es decir, uno tiene que tratar con muchos empresarios, pues hay muchas cosas que se tienen que hacer en los cantones", respondió el alcalde a las consultas de la prensa.

¿Recibió dinero?, le consultó el periodista Álvaro Sánchez de Telenoticias. "Esto no es cierto y voy a decir algo con toda honestidad, yo tengo una madre de 89 años (llora). Yo nunca recibí dinero de MECO y se lo puedo decir con honestidad y pongo mi sangre que eso no es cierto y le digo a la prensa que le diga a la Fiscalía que demuestre en dónde está esa plata", respondió entre lágrimas.