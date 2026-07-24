Al menos cinco agentes de OIJ resultaron heridos durante operativo contra alias "Diablo"

Al menos cinco agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) resultaron heridos durante un operativo realizado este viernes en Sarapiquí para detener a Alejandro Arias, conocido como alias "Diablo".

El OIJ confirmó que los agentes heridos pertenecen al Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

La Cruz Roja Costarricense informó que, como parte de la atención del incidente, dos pacientes fueron trasladados en condición urgente a un centro médico.

Además, un tercer paciente, en condición crítica, inició su traslado en una ambulancia de soporte avanzado de la Cruz Roja.

De manera paralela, los equipos de emergencia coordinan el traslado aéreo de un cuarto paciente en condición crítica hacia un centro hospitalario de la Gran Área Metropolitana, donde recibirá atención especializada.

La Cruz Roja mantiene equipos trabajando en el sitio y coordina la respuesta con las demás instituciones que participan en la atención de la emergencia.

El operativo permitió concretar la detención de alias "Diablo", el criminal más buscado por las autoridades costarricenses y también requerido por la DEA.

La escena permanece bajo control policial mientras continúan las labores de atención y la recopilación de información sobre las personas heridas durante el operativo.



