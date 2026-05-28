Aguaceros y hasta granizo golpean distintas zonas de Costa Rica

Fuertes aguaceros afectaron este miércoles diversas regiones del país, con reportes de caída de granizo en varios sectores de Heredia.

Las lluvias se registraron principalmente en el Pacífico Norte, el Valle Central y el Caribe. En Heredia, los aguaceros fueron especialmente intensos y sorprendieron a vecinos y conductores con la caída de granizo.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), estas precipitaciones responden a la alta humedad y la inestabilidad atmosférica que persisten sobre el territorio nacional.

El IMN también mantiene la advertencia sobre los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño en los próximos meses. Según las proyecciones, Costa Rica podría experimentar una disminución de entre un 25 % y un 50 % en las lluvias, principalmente en el Pacífico Norte.

Ante este panorama, las autoridades declararon alerta verde en 49 cantones y pidieron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, además de extremar precauciones ante posibles inundaciones o incidentes provocados por las lluvias.