Aguaceros provocan inundaciones y daños en viviendas en varias zonas del país

Las fuertes lluvias registradas esta tarde provocaron inundaciones y daños materiales en distintas regiones del país, según reportes de vecinos y cuerpos de emergencia.

Una de las afectadas es doña Damaris, vecina de Rincón de Arias en Calle Peter de Grecia, quien este viernes hizo el recuento de los daños sufridos en su vivienda tras los aguaceros del jueves. Las ráfagas de viento desprendieron parte del techo de su casa, lo que ocasionó que ropa, electrodomésticos y muebles quedaran completamente mojados.

Además de Grecia, se reportaron afectaciones en Orotina, Esparza y Pérez Zeledón. En este último cantón, dos vehículos fueron impactados por la crecida de ríos y deslizamientos provocados por las lluvias.

Aunque la Cruz Roja descartó personas afectadas, hizo un llamado a la población para extremar precauciones en carretera, especialmente durante condiciones de lluvia intensa. Las recomendaciones son vitales ante el pronóstico de más precipitaciones en las próximas horas.