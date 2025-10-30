Aguaceros hicieron estragos en Tamarindo

Las lluvias provocadas por el huracán Melissa dejaron severos daños en varias comunidades del cantón de Santa Cruz, especialmente en el distrito de Tamarindo, donde vecinos reportaron inundaciones, viviendas afectadas y vías bloqueadas.

Jenny, vecina de Villarreal de Tamarindo, regresó este miércoles a su casa tras las lluvias que iniciaron la noche del lunes y se intensificaron durante la madrugada del martes. Al llegar, se encontró con los estragos causados por la fuerza del agua: puertas reventadas, ventanales quebrados y lodo en gran parte de la vivienda.

En la urbanización Los Mangos, ubicada a escasos tres kilómetros del centro de Tamarindo, el agua aún no descendía este miércoles, lo que dificultaba las labores de limpieza y el recuento de daños por parte de los vecinos. La situación se replicó en otras comunidades del distrito, como Lomas de Matapalo, donde el desbordamiento del río complicó el tránsito vehicular.

Un árbol de gran tamaño fue arrastrado por la corriente y quedó atravesado en una vía principal, impidiendo el paso de vehículos. Además, comunidades como El Llanito, La Garita Nueva y Santa Rosa también reportaron emergencias, con personas damnificadas y viviendas inundadas.

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación y coordinando acciones de asistencia para las familias afectadas, mientras se mantiene la alerta por posibles nuevas lluvias en la región.